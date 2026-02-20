Existen diversos destinos que resultan ideales para una escapada familiar, en solitario o con amigos. Un ejemplo notable es el pueblo costero que se destaca como uno de los más bellos de la región de La Coruña. Este lugar fusiona patrimonio histórico con una esencia marinera, ofreciendo una oportunidad singular para quienes buscan lugares originales. La villa de Muros ha sido declarada Conjunto Histórico-Artístico y se trata de un sitio que conserva su legado histórico y medieval, lo que indudablemente lo convierte en un destino que merece ser visitado. El centro histórico, protegido por su declaración como Bien de Interés Cultural, ofrece espacios emblemáticos como la Praza do Concello y el Mercado de Abastos. El Arco de Don Diego actúa como testigo de su pasado medieval, mientras que su paseo marítimo revela la vinculación constante con el Atlántico. Muros resalta por su entramado de calles estrechas, sus plazas con soportales y su arquitectura popular, que reflejan siglos de historia. Este pueblo costero no solo conserva edificios de interés, sino que también mantiene viva una forma de vida ligada al mar y a la tradición pesquera. La arquitectura se integra con el paisaje natural sin alterar su esencia original. Los espacios públicos mantienen su función social como puntos de encuentro. Las tradiciones locales siguen marcando el ritmo de la vida cotidiana. Cada callejuela conduce a una nueva perspectiva del mar y la sierra cercana. La restauración de edificios históricos respeta los materiales y técnicas tradicionales. Viajar desde Santiago de Compostela hasta Muros resulta sencillo gracias a la buena conexión por carretera. El trayecto más directo combina dos vías principales: la AC-550 y la CG-1.5. Para comenzar, debes incorporarte a la AC-550 en dirección sur hasta enlazar con la CG-1.5. Esta carretera facilita un acceso rápido y cómodo, cruzando paisajes típicos de la costa gallega. Una vez en la CG-1.5, el recorrido sigue hasta alcanzar Rúa do Hórreo, en el centro de Santiago, donde encontrarás la salida que dirige hacia Estación Ferrocarril, Centro Ciudad y Parlamento de Galicia.