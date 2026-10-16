Rubén Zaballos, empresario de 39 años y propietario de 150 viviendas, explicó en el programa La Mesa, presentado por Cristina Pardo, los motivos por los que dejó de apostar por el alquiler residencial de larga duración. En una entrevista publicada por ABC el 2 de octubre, relató los problemas que tuvo con algunos inquilinos y cuestionó las medidas de vivienda del Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de seguridad jurídica.

“He tenido de todo: inquiokupas, okupas, centros de venta de droga... Y al final es que es imposible”, afirmó Zaballos, quien aseguró que necesita estabilidad para gestionar sus propiedades. Según detalló, paga más de 100.000 euros mensuales en hipotecas y tiene 60 empleados, además de otras empresas."

¿Por qué Rubén Zaballos dejó de alquilar viviendas a largo plazo?

El empresario explicó que comenzó su trayectoria en el sector inmobiliario después de desarrollar varios proyectos digitales. “Yo hace 13 años realmente no tenía nada, ni pisos ni dinero ni trabajo. Acababa de terminar dos carreras universitarias y estábamos en plena crisis económica y al final tenía dos opciones: o irme a vivir a Alemania o emprender. Y decidí reinventarme”, relató, según ABC.

Uno de sus primeros proyectos fue el portal de psicología La mente es maravillosa, que le permitió obtener capital para impulsar otras iniciativas. Más adelante, su formación en arquitectura y su interés por la construcción lo llevaron a adquirir inmuebles en mal estado y reformarlos para destinarlos al alquiler.

El empresario explicó que comenzó su trayectoria en el sector inmobiliario después de desarrollar varios proyectos digitales. Shutterstock

“Empecé a comprar pisos en ruinas en el casco histórico de Salamanca y Málaga y luego, como también empecé a colaborar con entidades financieras, vi que muchas tenían pisos vacíos en mal estado que se querían quitar de encima. Entonces, lo que hice básicamente fue hacer oferta sobre esos bloques o grupos de pisos que estaban en malas condiciones, los arreglé y los puse en alquiler”, explicó.

Zaballos señaló que parte de sus propiedades se destinan al alquiler turístico y otras al residencial. También rechazó que se lo identifique con términos como “fondo buitre” o “pyme buitre” y sostuvo que durante años intentó mantener una oferta de alquiler de larga duración para familias.

“Lo que siento realmente es frustración porque a mí me encantaría seguir alquilando los pisos residenciales a familias a larga duración”, afirmó. Como ejemplo, mencionó viviendas de dos y tres habitaciones en municipios costeros de Galicia, con piscina, garaje y trastero, que alquilaba por una media de 300 euros mensuales y que, según dijo, estaban totalmente amuebladas.

¿Qué problemas tuvo con sus inquilinos y qué opina de los decretos de vivienda?

El propietario aseguró que los conflictos con algunos inquilinos dificultaron la continuidad de su modelo de negocio. “Obviamente trabajo muchas horas a la semana y no puedo estar pendiente de que me salte una bombita en un piso o de cualquier cosa que puede surgir, porque es que hay un montón de casos”, manifestó.

“He tenido de todo: inquiokupas, okupas, centros de venta de droga... Y al final es que es imposible”, afirmó Zaballos. Shutterstock

Además, aclaró que el principal inconveniente no es únicamente económico, sino también el tiempo y la preocupación que implican los procedimientos judiciales. “La preocupación de meterte con abogados, con juicios y el tiempo, que es lo que más cuesta al final”, señaló, según la entrevista publicada por ABC.

Zaballos también cuestionó las últimas medidas de vivienda impulsadas por el Ejecutivo. A su juicio, las nuevas disposiciones añaden dificultades a los propietarios y no ofrecen garantías suficientes para mantener la actividad de alquiler residencial.

“No da seguridad jurídica ni a las empresas ni a las personas, por lo que no es viable”, concluyó el empresario, que definió las nuevas medidas como “una vuelta de tuerca más” a una situación que considera complicada para los arrendadores.