Mogarraz es uno de esos destinos mágicos en España que te transporta a otra época, envolviéndote en un manto de tranquilidad y tradición. Ubicado en plena Sierra de Francia, en la provincia de Salamanca, este pintoresco pueblo cuenta con menos de 300 habitantes, lo que le otorga una atmósfera tranquila y genuina.

Si estás buscando un destino que te ofrezca paz, tradición y belleza natural, Mogarraz es el lugar perfecto para una escapada. Un rincón donde el tiempo parece haberse detenido y donde cada rincón narra historias de un pasado que aún vive en el presente.

Al llegar, lo primero que te impactará son sus calles adoquinadas y sus casas con arquitectura tradicional, muchas de ellas decoradas con retratos de sus habitantes, una iniciativa artística que convierte al pueblo en una auténtica galería al aire libre.

Dada su ubicación montañosa, Mogarraz ofrece rutas de senderismo que serpentean a través de frondosos bosques y ofrecen vistas panorámicas del entorno natural. No es raro encontrarse con antiguos castaños y fuentes naturales mientras se explora la región. Además, por su rica historia y tradición, el pueblo es un espacio ideal para quienes buscan desconectar y sumergirse en la cultura local.

La gastronomía es otro de los puntos fuertes de Mogarraz. Los platos tradicionales, elaborados con ingredientes locales y siguiendo recetas que se han transmitido de generación en generación, son un deleite para el paladar. No puedes marcharte sin probar algunas de sus especialidades, como el hornazo, el farinato o las carnes de la región.

El pueblo con menos de 300 habitantes que está a solo 1 hora de Salamanca: presenta las mejores rutas de senderismo y vistas panorámicas que enamoran. (foto: Pexels).

La encantadora travesía de Mogarraz

Mogarraz conserva su trazado medieval, caracterizado por calles estrechas y casas de estructura de madera, emblemáticas de la arquitectura serrana. Destaca su iglesia parroquial dedicada a Nuestra Señora de las Nieves, un magnífico ejemplo del gótico tardío.

Sin embargo, lo que realmente distingue a Mogarraz en tiempos recientes es un proyecto artístico iniciado en 2012 por el artista Florencio Maíllo, quien retrató a los habitantes del pueblo basándose en fotografías de la década de 1960. Estos retratos adornan las fachadas de las casas, transformando al pueblo en un museo al aire libre.

Además de su rica historia y arquitectura, Mogarraz es conocido por sus festividades y tradiciones, como la "Boda Típica Serrana", una recreación anual de las bodas tradicionales de la región que atrae a numerosos visitantes. Declarado Conjunto Histórico-Artístico, el turismo rural ha florecido en este enclave, atrayendo a quienes buscan sumergirse en su cultura, paisajes y tranquilidad. Sin duda, es una joya escondida que ofrece una mirada única a la herencia y tradiciones de esta parte de España.

Ruta ideal para llegar a Mogarraz desde Salamanca

Llegar a Mogarraz desde Salamanca es bastante fácil, ya que se encuentra a unos 80 kilómetros al sureste de la ciudad. A continuación, te detallo cómo realizar el trayecto en coche:

Salida de Salamanca: Comienza en la N-620 y sigue las indicaciones hacia Ciudad Rodrigo/Portugal.

Carretera SA-205: Después de unos kilómetros, toma la salida hacia Vecinos y continúa por la SA-205.

Pasa por Tamames: Continúa en la SA-205. Esta carretera te llevará a través de hermosos paisajes de la Sierra de Francia y encantadores pueblos de la región.

Llegada a Sequeros: Al llegar a Sequeros, gira a la izquierda hacia la SA-225.

Llegada a Mogarraz: Sigue por la SA-225 durante unos pocos kilómetros más y alcanzarás Mogarraz.

El trayecto en coche desde Salamanca a Mogarraz suele durar aproximadamente 1 hora y 15 minutos, aunque esto puede variar según el tráfico y las condiciones de la carretera.

Es aconsejable contar con un GPS o una aplicación de navegación actualizada para asegurarte de seguir el camino correcto, especialmente si no estás familiarizado con la zona.