Viajes El Corte Inglés lanzó una nueva promoción para viajar a Nueva York con un paquete que combina vuelo y hotel a un precio competitivo. La oferta, que incluye un 10% de descuento, permite conocer uno de los destinos más demandados del mundo a un precio reducido. La propuesta apunta a quienes buscan recorrer la llamada “Gran Manzana” durante 9 días y 7 noches, una experiencia que combina turismo cultural, ocio y compras. Con salidas disponibles hasta finales de 2026, el paquete se posiciona como una alternativa accesible para descubrir una ciudad marcada por sus contrastes, su ritmo frenético y su diversidad multicultural. El paquete turístico contempla vuelos de ida y vuelta en clase turista desde Madrid, alojamiento en hotel y, en algunos casos, traslados incluidos. Se trata de una oferta pensada para facilitar la organización del viaje, con la posibilidad de reservar desde 50 euros y cancelar sin gastos (excepto el depósito) hasta 60 días antes de la salida. Además, quienes contraten el viaje podrán acceder a un cupón regalo de hasta 400 euros, dependiendo del importe total de la reserva. La promoción es válida para nuevas reservas realizadas hasta el 29 de marzo de 2026 y para viajar hasta el 31 de diciembre del mismo año, con condiciones específicas según fechas y proveedores. Ubicada en la isla de Liberty Island, este ícono representa la libertad y la historia de Estados Unidos. Se puede acceder en ferry y combinar la visita con Ellis Island, donde funcionó el principal centro de inmigración del país. Subir a su pedestal o corona permite obtener vistas privilegiadas de la bahía. Este rascacielos es uno de los más emblemáticos de la ciudad. Sus miradores en los pisos 86 y 102 ofrecen vistas panorámicas de Manhattan, especialmente impactantes al atardecer o de noche, cuando la ciudad se ilumina. Conocido como “el cruce del mundo”, es el epicentro del entretenimiento. Aquí se concentran teatros, tiendas, restaurantes y las famosas pantallas LED. Es también el lugar donde se celebra la tradicional bajada de la bola en Año Nuevo. Este enorme parque urbano ofrece múltiples actividades: paseos en bicicleta, picnic, espectáculos callejeros y visitas a puntos icónicos como Bethesda Terrace o Strawberry Fields. Es el pulmón verde de Manhattan. Uno de los puentes colgantes más antiguos de Estados Unidos. Cruzarlo a pie o en bicicleta es una experiencia imperdible, con vistas al skyline de Manhattan y al East River. Famoso por su singular forma triangular, es uno de los edificios más fotografiados de la ciudad. Se ubica en una zona ideal para pasear y disfrutar de la arquitectura histórica. Situada en la Quinta Avenida, es un contraste arquitectónico frente a los rascacielos modernos. Su interior neogótico, con vitrales y detalles ornamentales, la convierte en un punto de interés cultural y religioso. Este barrio ofrece una experiencia cultural distinta, con mercados, restaurantes tradicionales y tiendas típicas. Es uno de los mejores lugares para comer a buen precio y explorar la diversidad de la ciudad. La meca del teatro musical. Asistir a un espectáculo en Broadway es una de las experiencias más recomendadas, con opciones que van desde clásicos hasta producciones contemporáneas. El precio parte desde 990 euros por persona en base a ocupación doble, para un viaje de 9 días y 7 noches. La tarifa incluye vuelo, alojamiento y tasas aéreas (sujetas a posibles variaciones), lo que convierte a esta oferta en una de las más competitivas del mercado. Para acceder al paquete, los interesados pueden realizar la reserva a través de Viajes El Corte Inglés, tanto en tiendas físicas como en su web o app. La promoción también permite financiación en hasta seis meses con la tarjeta de la compañía, facilitando el acceso a este tipo de viajes internacionales.