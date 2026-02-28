Desde tiempos remotos, las tabernas han funcionado como puntos de encuentro donde la gente intercambia relatos, comparte risas y saborea una buena comida. En España, estos locales forman parte esencial del entramado cultural y social, manteniendo vivas tradiciones que se han transmitido de generación en generación a lo largo de los siglos. En el centro histórico de Sevilla, entre calles estrechas y empedradas que aún respiran el pasado, se alza un lugar que ha desafiado el paso de los años: la Antigua Taberna de Las Escobas. Abierta en 1386, no solo ostenta el honor de ser la taberna más antigua de la ciudad, sino también la que más tiempo lleva en funcionamiento de todo el país. A lo largo de los siglos, “Las Escobas” ha sido testigo privilegiado de la historia de Sevilla, acogiendo a figuras destacadas, preservando el alma de la tradición sevillana y manteniendo intacto su carácter original al tiempo que se abre con naturalidad a las nuevas corrientes gastronómicas y al flujo turístico actual. El nombre del lugar tiene un origen tan curioso como entrañable. En sus comienzos, el establecimiento lo llevaba un espartero que, además de servir vinos, elaboraba escobas a mano y las colgaba del techo como parte de su oficio. Esa curiosa mezcla de oficios y productos dio origen al nombre que ha sobrevivido intacto durante siglos y que todavía despierta la curiosidad y la sonrisa de quienes cruzan su puerta. Con el paso del tiempo, la fabricación de escobas desapareció, pero el nombre y su espíritu se mantuvieron fieles. Los techos de la taberna han escuchado miles de conversaciones, brindis y encuentros, convirtiendo al sitio en un refugio emblemático para quienes desean respirar historia y autenticidad sevillana en cada rincón. A lo largo de su dilatada historia, la taberna supo ser un auténtico refugio para figuras destacadas de la literatura y las artes. Grandes nombres como Miguel de Cervantes, Lope de Vega, Gustavo Adolfo Bécquer, Alejandro Dumas y Lord Byron hallaron en este rincón sevillano un espacio ideal para dejarse llevar por la inspiración y cruzar ideas con otros. La atmósfera singular del local, cargada del vibrante bullicio sevillano y del aroma inconfundible de su pasado, sedujo a algunos de los escritores y poetas más brillantes de todos los tiempos. En el interior, una placa conmemora con orgullo la visita de estos ilustres huéspedes, perpetuando el recuerdo de su paso por este lugar tan emblemático. Hoy en día, la Antigua Taberna de Las Escobas logró adaptarse a la época actual sin renunciar en absoluto a su identidad original. Transformada en restaurante, propone a sus visitantes una carta diversa centrada en la cocina andaluza y mediterránea. El local dispone de dos comedores con aire acondicionado y una agradable terraza exterior desde la que se contemplan vistas espectaculares de la Catedral de Sevilla, invitando a vivir una experiencia gastronómica única en un marco histórico inigualable. Entre sus platos más emblemáticos destacan el gazpacho, el pescaíto frito y una generosa variedad de tapas —tanto frías como calientes— que capturan la espléndida tradición culinaria de la zona. Aunque ha incorporado mejoras modernas, conserva una decoración fiel al estilo tradicional que traslada a los comensales a tiempos pasados, con numerosos detalles que recuerdan su rica historia. Más allá de su magnífica propuesta gastronómica, la taberna continúa honrando su origen como bodega con una cuidada selección de vinos, permitiendo a los clientes disfrutar de los caldos más representativos de la tierra andaluza. La longevidad de la Antigua Taberna de Las Escobas demuestra su habilidad para transformarse sin renunciar a su alma. Con más de seis siglos a sus espaldas, se ha convertido en un emblema vivo de la tradición y la identidad cultural de Sevilla. Cada detalle del lugar narra su propio capítulo: desde las vigas de madera que cruzan los techos hasta las paredes cargadas de recuerdos de tiempos lejanos. Es un rincón donde el pasado permanece vibrante, invitando tanto a visitantes como a sevillanos a tocar un fragmento de historia en pleno siglo XXI. Para quienes quieren adentrarse en el legado de la ciudad mientras saborean la cocina andaluza más genuina, esta taberna regala una experiencia irrepetible que entrelaza ayer y hoy en cada esquina y en cada plato que llega a la mesa.