Yolanda Díaz criticó duramente el modelo de Amazon y lo calificó como "un modelo de la vergüenza".(Fuente: EFE)

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió “acometer una auditoría” para conocer “lo que está pasando” en la sanidad de gestión privada en España. Aseguró que los ciudadanos “tienen derecho” a acceder a esa información y expresó su preocupación ante las recientes revelaciones sobre el Hospital Universitario de Torrejón.

Díaz afirmó que la sanidad privada está “agujereando” a la pública. También advirtió que están apareciendo hechos que “son delictivos” tras las informaciones que apuntan a un presunto aumento intencionado de listas de espera en el centro sanitario madrileño.

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID) (ESPAÑA), 04/12/2025.- Vista de la entrada del Hospital de Torrejón de Ardoz gestionado por el grupo sanitario Ribera, este jueves cuando el consejero delegado (CEO) del grupo sanitario Ribera, Pablo Gallart, ha solicitado apartarse temporalmente de las responsabilidades sobre la gestión del Hospital de Torrejón tras la publicación de una grabación en la que pedía aumentar las listas de espera de este centro público de gestión privada para incrementar los beneficios de la empresa. EFE/ Rodrigo Jiménez Fuente: EFE Rodrigo Jiménez

La vicepresidenta insistió en que “cuando hay negocio, no se prioriza el cuidado ni la salud: se prioriza ganar dinero”. Reiteró su defensa firme de la sanidad pública, afirmando que las vidas de la ciudadanía no deben quedar en manos privadas.

Un debate sobre la gestión privada en servicios públicos

Díaz sostuvo que la gestión privada de servicios públicos es una cuestión de “gravedad inmensa”. Subrayó que la sanidad y la educación se han convertido en “principales preocupaciones” de los ciudadanos españoles.

Las declaraciones llegan tras la polémica generada por las grabaciones del CEO del hospital de Torrejón, donde presuntamente se pedía aumentar listas de espera para obtener mayor rédito económico. El caso abrió un debate urgente sobre la supervisión y transparencia de los centros gestionados por empresas privadas.

La vicepresidenta insistió en la necesidad de fortalecer el control del sistema sanitario. Remarcó que los ciudadanos deben contar con garantías claras sobre la calidad de la atención y la ética de las decisiones médicas.

Ayuso promete actuar “con contundencia” ante cualquier mala práctica

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, reaccionó al escándalo asegurando que actuará “con contundencia” si se confirma alguna mala práctica en el hospital de Torrejón. Indicó que el Gobierno regional actuará “con la información necesaria en la mano, sin contemplaciones, con responsabilidad y coherencia”.

Ayuso remarcó que “ningún paciente será tratado de una u otra manera por ningún motivo, ni por negocios ni por otros intereses”. Subrayó el compromiso de la Comunidad de Madrid con la defensa de la sanidad y los madrileños.

La presidenta mencionó la grabación de Pablo Gallard, CEO del grupo Ribera Salud. En ella se planteaba aumentar listas de espera reduciendo intervenciones o rechazando procesos no rentables. El Ministerio de Sanidad investigará si hubo irregularidades. Ayuso pidió “máxima confianza” para los profesionales del hospital.