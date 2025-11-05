Feijóo y el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, en el cierre de la campaña electoral del PP.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este miércoles que es momento de tener “seriedad y rigor” y de “mantener la estabilidad” en el Gobierno valenciano, tras las declaraciones de Santiago Abascal sobre las futuras negociaciones con el PP.

“Lo demás sería de una irresponsabilidad que los ciudadanos tomarían buena nota”, afirmó Feijóo en un acto celebrado en Santander.

El líder del PP recalcó que su partido mantiene un compromiso firme con los valencianos, asegurando que ese mandato fue respaldado en las urnas. “Es un compromiso que se votó en las urnas, que es tener un gobierno centrado en la reconstrucción de Valencia”, subrayó.

También recordó el impacto de la DANA de 2024, que afectó a más de 800.000 personas y causó 229 muertes, y apeló a mantener la estabilidad en un momento clave.

Fuente: EFE Biel Aliño

El PP prepara el relevo de Mazón con una candidatura de consenso

Desde València, la portavoz adjunta del PP en Les Corts Valencianes, Laura Chuliá, confirmó que el partido presentará “en tiempo y forma” la candidatura de una persona “de consenso” para sustituir a Carlos Mazón. “Estará capacitada para sacar adelante el año y medio que queda de legislatura”, precisó.

Chuliá lanzó un mensaje de tranquilidad y estabilidad, asegurando que el PP cumplirá con su responsabilidad institucional. Ante la posibilidad de que el síndic Juanfran Pérez Llorca sea el elegido, respondió que el nombre “aún no está decidido”.

El proceso de sustitución se produce tras las conversaciones entre Feijóo y Abascal, que buscan acordar un candidato que garantice la continuidad del Gobierno valenciano con el apoyo de Vox. Las formaciones tienen plazo hasta el 19 de noviembre para presentar las candidaturas en Les Corts.

Chuliá responde a las críticas y defiende la gestión del PP tras la DANA

Frente a las acusaciones de la oposición sobre una supuesta tutela de Madrid en el proceso, Chuliá calificó de “muy duro” que se diga eso, recordando que “el futuro de los valencianos se decidió desde Madrid en octubre de 2024 y no precisamente en la calle Génova”.

La dirigente popular reivindicó la actuación del partido tras la catástrofe del 29 de octubre de 2024, destacando que “solo hay una Administración pública que ha tomado de verdad decisiones y ha asumido responsabilidades con dimisiones o ceses, incluida la del propio president de la Generalitat, Carlos Mazón”. En cambio, criticó que Pedro Sánchez “sigue huyendo de los valencianos”.

Feijóo insiste en la estabilidad como prioridad

Feijóo volvió a remarcar que el PP está centrado en “mantener la seriedad y el rigor” en la gestión del Gobierno autonómico, evitando tensiones internas que puedan afectar la gobernabilidad. “Toca mantener la estabilidad en el Gobierno valenciano”, enfatizó.

El presidente del PP subrayó además la necesidad de un liderazgo responsable, capaz de garantizar el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los ciudadanos y la reconstrucción de las zonas afectadas por la DANA. Concluyó asegurando que el PP “está donde tiene que estar: del lado de los valencianos”.