El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado “el nivel de decadencia y deterioro de las instituciones” en España al lamentar que el presidente del Gobierno haya nombrado a Ángel Víctor Torres como ministro.

“Hemos visto que el presidente del Gobierno ha sentado en la mesa del Consejo de Ministros a un ministro que formó parte de una trama corrupta de las mascarillas, que era el intermediario en los pagos y que miraba a otro lado en la calidad de las mascarillas que compraba el Servicio Canario de Salud”, ha subrayado Feijóo al ser preguntado en Santander por el informe de la UCO sobre el ministro Torres.

El líder del PP se ha referido a la situación del candidato socialista a la Junta de Extremadura, Miguel Ángel Gallardo. “Vamos a ver a un presidente del Gobierno que va a apoyar a un candidato a la Presidencia de la Junta de Extremadura pendiente de juicio oral”, ha resaltado en alusión a la causa del hermano del presidente.

Las declaraciones de Feijóo contra la corrupción

Según sus declaraciones, Feijóo cree que todos los ciudadanos se preguntan si para prosperar en el país o mejorar la posición social “es bueno formar parte de una trampa corrupta o ser pariente del presidente del Gobierno”. A eso, ha añadido que “cada día, semana y mes” se va conociendo más “sobre la corrupción del sanchismo”.

En este sentido, el presidente del PP ha recordado que el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, está “sentado en el banquillo del Tribunal Supremo sin haber dimitido”, con la abogacía del Estado y la Fiscalía General “a disposición de una persona en juicio oral”.

“El nivel de decadencia y de deterioro de las instituciones y de la política española nunca había conseguido este nivel”, ha destacado, antes de lamentar que “esto es la antipolítica” y advertir de que “la falta de confianza de los ciudadanos en las instituciones causan desasosiego y pesimismo”.

La falta de presupuestos para 2026

En su intervención en el acto donde presentó las medidas para autónomos de su partido, Feijóo ha defendido que deberían exigirse responsabilidades a los políticos que incumplen y no presentan los presupuestos

“Porque esto de que un político llegue a un país, incrementa un 40 % la deuda pública, se va del Gobierno y el que llegue tiene que pagar lo que ha gastado debería estar tipificado”, ha manifestado. El presidente del PP sostiene que debería haber responsabilidades por gastar el dinero que no se tiene.

“Usted tendrá alguna responsabilidad por gastar sin autorización y por no haber aprobado el presupuesto en toda la legislatura”, ha dicho, sin mencionar explícitamente al presidente del Gobierno.