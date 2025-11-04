La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha asegurado este martes que el Gobierno descarta completamente cualquier implicación del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, en el caso Koldo. La funcionaria se pronunció con firmeza en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, donde reiteró que “conforme avanzan los procesos judiciales, se va conociendo la verdad”.

El informe de la UCO y las conversaciones filtradas

El debate se reavivó tras conocerse un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) que incluye conversaciones entre Torres y Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos. Según el documento, Koldo habría logrado que Torres, entonces presidente de Canarias, interviniera para reclamar pagos pendientes a una empresa vinculada a Víctor de Aldama, relacionada con contratos de material sanitario durante la pandemia.

Alegría restó importancia a las filtraciones, subrayando que en ellas “queda absolutamente claro y demostrada la falsedad de las acusaciones contra el ministro de Política Territorial”. Además, recalcó que el Ejecutivo confía plenamente en que la investigación judicial confirmará la inocencia de Torres.

La posición del Gobierno ante el caso Koldo

En su intervención, Pilar Alegría enfatizó que el Ejecutivo mantiene una postura de transparencia y colaboración total con la Justicia, destacando que cada paso judicial ha ido desmintiendo las sospechas iniciales. “Conforme van avanzando todos los procesos judiciales, se va conociendo la verdad y, por tanto, se descarta completamente cualquier implicación del ministro Torres”, reafirmó.

El caso Koldo involucra una presunta trama de corrupción vinculada a contratos públicos de material sanitario durante la crisis del COVID-19. Sin embargo, el Gobierno insiste en que no hay evidencia que relacione al actual ministro de Política Territorial con ninguna de las irregularidades investigadas.

La UCO, dependiente de la Guardia Civil, continúa recopilando pruebas sobre las adjudicaciones y los posibles intermediarios implicados. A medida que los procedimientos avanzan, fuentes oficiales subrayan que no existe señalamiento judicial contra Ángel Víctor Torres.

Pedro Sánchez comparece en el Senado: el presidente promete responder "con total transparencia" en la comisión del caso Koldo y enfrenta una sesión tensa ante la oposición. Fuente: EFE Javier Lizón

Por su parte, el Ejecutivo sostiene que es fundamental evitar juicios paralelos y confiar en las resoluciones judiciales. Alegría cerró su comparecencia insistiendo en la necesidad de dejar trabajar a los tribunales: “Se va conociendo la verdad y los hechos hablan por sí solos”.