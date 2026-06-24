El presidente del Consell Insular de Formentera, Óscar Portas (c), celebra la votación desde la tribuna de invitados.

El Senado aprobó este miércoles la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que convierte a Formentera en una circunscripción independiente para las elecciones al Senado. La iniciativa recibió un respaldo abrumador con 252 votos a favor, ninguna oposición y cinco abstenciones.

Con esta decisión, la isla balear contará por primera vez con representación propia en la Cámara Alta, dejando atrás el sistema que la obligaba a compartir un único senador con Ibiza. La reforma ya había sido avalada por el Congreso de los Diputados la semana pasada y solo resta su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para entrar en vigor.

¿Por qué Formentera no tenía hasta ahora un senador propio?

Durante el debate parlamentario, el senador Juanjo Ferrer, representante de Ibiza y Formentera, defendió la medida como una corrección necesaria de una situación que calificó como un “error histórico”.

Según recordó, desde 2007 Formentera dispone de un consell insular propio, una condición que, de acuerdo con la Constitución, justificaba la asignación de un escaño específico.

Sin embargo, otro apartado del texto constitucional mantenía la circunscripción conjunta “Ibiza-Formentera”, lo que impedía aplicar ese criterio. Esa contradicción normativa mantuvo durante casi dos décadas la representación compartida entre ambas islas.

La modificación fue posible gracias a la reciente reforma constitucional que eliminó el guion entre Ibiza y Formentera en la Carta Magna. Ese cambio abrió la puerta a la adaptación de la legislación electoral para reconocer a la menor de las Pitiusas como circunscripción independiente.

El rey Felipe VI (i) y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (d), durante la ceremonia celebrada, este martes en el Palacio de la Zarzuela para sancionar la reforma del apartado 3 del artículo 69 de la Constitución Española para que Formentera sea incluida en el listado de circunscripciones insulares en las elecciones a la Cámara Alta de forma separada a Ibiza. Fuente: EFE Chema Moya

¿Qué implicancias políticas tiene esta reforma?

La aprobación supone un avance en la representación institucional de Formentera y responde a una demanda histórica de dirigentes y sectores políticos de la isla. Varios senadores destacaron durante la sesión que la corrección llega con cerca de 19 años de retraso respecto de la creación de su órgano de gobierno insular.

El debate también sirvió para poner sobre la mesa otras reformas electorales pendientes. El Partido Nacionalista Vasco (PNV) lamentó que no se aprovecharan las modificaciones para introducir cambios más amplios en el sistema de circunscripciones de las elecciones generales y europeas.