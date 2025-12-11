El PP exige elecciones anticipadas ante un Gobierno que “vuela por los aires” por la corrupción.

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha pedido este jueves al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque elecciones, en un momento en el que el Ejecutivo está “volando por los aires” por la “explosión simultánea de toda su corrupción y sus vergüenzas”.

En declaraciones a los medios en el Congreso, ha repasado el “minuto y resultado” de las últimas actuaciones, registros y detenciones de la UCO, entre ellas las del empresario Antxon Alonso, y de la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contratos públicos.

Según el secretario general del partido liderado por Alberto Núñez Feijóo, todo el Gobierno de Sánchez está “bajo sospecha”.

“El sanchismo está siendo desarticulado ante toda España en vivo y en directo y en tiempo real”, ha afirmado el secretario general del PP, quien le ha pedido al presidente que asuma “responsabilidades políticas” por las “mil sombras de corrupción” que persiguen a su Gobierno.

Ninguno de los detenidos, ha agregado, podría haber “presuntamente delinquido” sin el nombramiento que Sánchez les hizo por lo que “hay una responsabilidad política clara que no puede eludir”.

Por ello, ha afirmado Tellado, Sánchez debe anunciar la disolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles en unas elecciones generales porque no puede “arrastrar” al país en su “decadencia”.

Tellado ha señalado a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, cuya situación “comienza a ser ya completamente insostenible” al ser Vicente Fernández su persona de “máxima confianza” y “gran protegido”.

A Montero “se le está poniendo cara de Santos Cerdán”, ha agregado Tellado, quien ha pedido a la vicepresidenta que se vaya “cuanto antes” porque lleva más de 20 años “conviviendo con la corrupción”, primero con “los ladrones de los ERE y ahora con los de Sánchez”.

Fuente: EFE