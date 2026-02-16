El CIS vuelve a situar al PSOE como primera fuerza política en España. Según el estudio publicado este lunes, “El PSOE ganaría las elecciones con un 32,6% de los votos, casi diez puntos por encima del PP en estimación de voto (22,9%)”. El barómetro del CIS también señala que “Vox, con un 18,9% de los sufragios, iguala su mejor resultado alcanzado en julio de 2025”. El trabajo se realizó “del 2 al 6 de febrero con una muestra de 4027 entrevistas”. Este nuevo sondeo del CIS se conoce después de que el anterior barómetro, publicado el 16 de enero, otorgara un 31,7% al PSOE, un 23% al PP y un 17,7% a Vox. El CIS refleja una subida del PSOE de nueve décimas respecto a enero: El anterior barómetro del CIS dio un 31,7% de los votos al PSOE, un 23% al PP y un 17,7% a Vox. En febrero, “las mayores subidas detectadas corresponden al partido de Santiago Abascal, que sube 1,2 puntos; al PSOE, que sube nueve décimas”. El barómetro del CIS confirma que “el líder socialista, Pedro Sánchez, sigue siendo el preferido como presidente del Gobierno ya que uno de cada cuatro españoles (25,3%) lo manifiesta así”. También recoge que “el dirigente de Vox, Santiago Abascal, lo es para el 10,2% y el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, es favorito para el 9,9%”. Sin embargo, “un barómetro más suspenden todos los líderes políticos al ser evaluados por los ciudadanos ya que ninguno alcanza el aprobado”. Sánchez obtiene 4,23 puntos, Yolanda Díaz 3,97, Feijóo 3,45 y Abascal 2,97. Estas son las principales preocupaciones que destaca el CIS: Según el CIS, “La vivienda sigue siendo el principal problema para los españoles, citado por un 42,8 % de los encuestados”. “La inmigración sube a la segunda posición desde la cuarta en la lista de preocupaciones de los ciudadanos, citada por el 20,3%”, por delante de la crisis económica (18,1%). Además, “Una mayoría (55,4%) cree que la situación económica del país es ‘mala o muy mala’”. En cambio, el 63,5% afirma que su situación económica personal es “buena o muy buena”. La vicesecretaria del PP, Carmen Fúnez, ha señalado la “corrupción” del CIS por decir “exactamente lo contrario” de lo que muestran “el resto de encuestas del ámbito privado”. “Lo que hace el CIS es corrupción”, ha subrayado Fúnez, quien considera que no tiene “ningún sentido” que el organismo publique datos distintos a los de otras encuestas. En la misma línea, el portavoz de Vox, José Antonio Fúster, ha pedido “seriedad y rigurosidad” en el uso del “dinero público” con el que se elaboran las encuestas del CIS.