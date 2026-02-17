El Congreso de los Diputados analiza este martes la toma en consideración de una proposición de ley presentada por Vox que busca prohibir el uso del burka y el niqab en el espacio público. El Partido Popular ya anticipó que respaldará el trámite inicial de la norma, en un gesto que refuerza su acercamiento parlamentario a Vox en determinadas materias. En paralelo, el PP catalán anunció que impulsará una propuesta similar desde el Parlament para que el Congreso legisle en la misma dirección. La propuesta de Vox plantea vetar en espacios públicos y en ámbitos privados con proyección pública prendas como el burka y el niqab, al considerar que su uso implica “sometimiento” y supone un riesgo para la seguridad. El debate coincide con movimientos en otras cámaras autonómicas. En Baleares, el Parlamento aprobó una iniciativa para instar al Gobierno central a prohibir el burka en espacios públicos, mientras en Cataluña el tema vuelve a tensionar la agenda política. La formación liderada por Santiago Abascal sostiene que el burka y el niqab representan la “erradicación de la identidad personal de la mujer” en la vida colectiva. Según su argumentación, estas prendas simbolizan la desigualdad y deben ser retiradas del espacio público en defensa de la dignidad femenina y la seguridad ciudadana. El texto legal no solo establece la prohibición de estas vestimentas, sino que endurece las consecuencias penales ante cualquier imposición forzada. La iniciativa prevé hasta tres años de prisión para quienes obliguen a una mujer a cubrirse el rostro mediante violencia, intimidación o coacción. El PP confirmó que votará a favor de la toma en consideración. Su portavoz en el Congreso, Ester Muñoz, enmarcó el respaldo como una muestra de voluntad de acuerdo con Vox. Otras fuerzas mantienen la incógnita. Junts evitó revelar su posición definitiva, pese a que en el Parlament catalán apoyó restricciones al velo en escuelas y al burkini en piscinas, aunque votó en contra de una moción similar promovida por Aliança Catalana. En paralelo al debate nacional, el PP de Cataluña anunció que presentará una proposición de ley en el Parlament para trasladarla al Congreso con el objetivo de prohibir el burka y el niqab en espacios públicos. Fernández calificó el burka como un símbolo de sumisión e invisibilidad. Sostuvo que tolerar su uso contradice los principios de igualdad entre hombres y mujeres. El dirigente evitó aclarar el sentido del voto del PP en el Congreso ante otras iniciativas relacionadas con esta materia. La agenda del PP catalán incluye además otra propuesta de alto impacto: la supresión del impuesto de sucesiones en Cataluña. Fernández celebró que la Junta de Portavoces haya dado luz verde a su tramitación y lo describió como un gravamen injusto que penaliza el esfuerzo de toda una vida. El debate sobre el burka, así, se entrelaza con una ofensiva fiscal y cultural que el partido busca consolidar en el ámbito autonómico y nacional.