La comisión de investigación del caso Koldo en el Senado citará al exministro José Luis Ábalos a comparecer el próximo 8 de enero, a pesar de que permanece en prisión provisional. La decisión ha sido adoptada por el Partido Popular, que cuenta con mayoría en la comisión y dispone de capacidad para fijar el calendario de comparecencias en este órgano parlamentario.

Ábalos se encuentra actualmente ingresado en la cárcel de Soto del Real, en Madrid, por orden del Tribunal Supremo, que instruye la causa en la que es investigado. Pese a esta situación judicial, el PP considera que la comparecencia parlamentaria es compatible con su condición de investigado y con la medida cautelar de prisión preventiva.

Mariscal

El anuncio fue realizado por la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, durante una rueda de prensa celebrada este martes. En su intervención, la dirigente popular enmarcó esta citación dentro de las labores de control político del Senado y defendió la necesidad de que Ábalos vuelva a dar explicaciones sobre su papel en el caso.

Cómo se organizaría la comparecencia de Ábalos desde Soto del Real

Alicia García explicó que la solicitud para que la comparecencia pueda celebrarse se trasladará a varias instituciones. Entre ellas figuran Instituciones Penitenciarias, la dirección de la prisión de Soto del Real y el Tribunal Supremo, que es el órgano judicial que instruye la causa y ordenó su ingreso en prisión preventiva.

La autorización del Tribunal Supremo será clave para determinar si Ábalos puede comparecer y en qué condiciones. Desde el PP subrayan que existen distintas fórmulas legales para garantizar su declaración ante la comisión, siempre que cuenten con el visto bueno de las autoridades competentes.

Según han apuntado fuentes del PP, la comparecencia podría realizarse mediante un traslado policial hasta la sede del Senado. Otra opción sería que Ábalos declarase por vía telemática desde el centro penitenciario, un formato que ya se ha utilizado en otras ocasiones en el ámbito parlamentario.

El precedente parlamentario que respalda la citación

Desde el Partido Popular han recordado el precedente del pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados. En aquella ocasión, Mohamed Houli compareció ante la comisión de investigación sobre los atentados de Barcelona y Cambrils de 2017, pese a encontrarse en prisión.

Para esa comparecencia, Houli fue trasladado expresamente desde la cárcel de Córdoba bajo custodia policial. El PP considera que este antecedente demuestra que la situación penitenciaria de un compareciente no impide su presencia ante una comisión parlamentaria.

Este precedente es uno de los principales argumentos esgrimidos por el PP para justificar la citación de Ábalos. El partido sostiene que existen bases legales y parlamentarias suficientes para que el exministro vuelva a declarar, incluso encontrándose en prisión provisional.

La comparecencia de Sánchez ante la comisión del caso Koldo podría extenderse hasta seis horas.(Fuente: EFE / Javier Lizón)

Una comisión que roza las 100 comparecencias tras casi dos años

Si finalmente la comparecencia se celebra el 8 de enero, será la número 99 de la comisión de investigación del caso Koldo. Los trabajos de este órgano parlamentario se extienden desde hace veintiún meses, con un elevado número de comparecencias y documentación analizada.

No será la primera vez que José Luis Ábalos comparezca ante esta comisión. El exministro ya declaró el 6 de mayo de 2024, cuando fue el séptimo compareciente en acudir al Senado para dar explicaciones sobre su relación con la trama investigada.

Desde el PP insisten en que la comisión sigue abierta y con numerosas comparecencias pendientes. Por ese motivo, el Senado habilitó el mes de enero para que continúen activas las cuatro comisiones de investigación actualmente en marcha.

El PP acusa al Gobierno de silencio y endurece el control político

Durante su comparecencia ante los medios, Alicia García acusó al Gobierno de estar “respondiendo con silencio” ante las imputaciones por corrupción y las acusaciones de acoso sexual que afectan al entorno socialista.

La portavoz popular afirmó que la respuesta del PP será “con más control” desde el Senado, en alusión a nuevas comparecencias y a la continuidad de los trabajos de la comisión Koldo. Según García, el objetivo es evitar que las explicaciones queden sin respuesta política.

No obstante, evitó concretar la fecha en la que será citado el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. El PP anunció su comparecencia para que explique si tuvo participación en el rescate de la aerolínea Plus Ultra.

Críticas del PP a la auditoría encargada por el PSOE

Preguntada por la auditoría forense encargada por el PSOE a dos catedráticos universitarios, Alicia García restó valor a sus conclusiones. E l informe descarta la existencia de financiación ilegal en el partido socialista.

La portavoz del PP ironizó sobre el resultado del estudio con una comparación contundente. “Es prácticamente como encargar a Ábalos un informe sobre la abolición de la prostitución o a Paco Salazar sobre el acoso sexual”, afirmó durante la rueda de prensa.

Desde el PP consideran que esta auditoría no sustituye a las investigaciones parlamentarias ni judiciales en curso. Por ese motivo, defienden que la comisión Koldo debe seguir funcionando hasta depurar todas las responsabilidades políticas.