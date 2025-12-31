En la apertura de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,5 euros y registran un volumen de 452297 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del -0,06% en comparación con el día de ayer.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente negativa, con 5 días de descenso y 4 días de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los descensos han superado a los aumentos, lo que podría generar preocupación entre los inversores sobre la estabilidad futura de la acción.

La variación del Telefónica durante la última semana

La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 6.01%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 22.47%. Esto indica que, a pesar de las fluctuaciones que puede haber experimentado recientemente, su comportamiento es mucho más estable en comparación con el último año. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, aunque la empresa puede enfrentar variaciones a corto plazo, su tendencia general es más consistente y menos inestable.

Cotización histórica de Telefonica

Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,72 euros el y un mínimo de 3,42 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Telefónica?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos.

La historia de Telefónica

Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión.

La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores proveedoras de servicios de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el Internet de las Cosas, para mejorar su oferta y adaptarse a las necesidades del mercado.