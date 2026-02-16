En la apertura de mercados de este lunes, 16 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF) en el IBEX 35 se negocian a 3,66 euros y registran un volumen de 285255 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del -0,27% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente negativa, con seis días de descenso y solo cuatro días de aumento. Esto sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, aunque los incrementos recientes podrían indicar un posible cambio de tendencia si se mantienen en el corto plazo. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se ha situado en un 14.55%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 23.39%. Dado que el 14.55% es menor que el 23.39%, se puede concluir que el comportamiento de la acción en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su variabilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,71 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49.00M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo una de las mayores operadoras de telecomunicaciones en el mundo. Además, Telefónica ha estado invirtiendo en la digitalización y en nuevas tecnologías, como la inteligencia artificial y el 5G, para mejorar sus servicios y expandir su línea de negocio.