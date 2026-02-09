Este lunes, 9 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,61 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 371.410. Esta cifra refleja una variación del -0,19% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con seis días de aumento y solo tres de descenso, lo que sugiere una recuperación en su valor. Sin embargo, la presencia de un día estable indica que la volatilidad ha sido moderada, permitiendo cierta consolidación en el precio. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana ha sido del 34.01%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 23.34%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente más estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,66 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo conocida por su marca Movistar. Además, Telefónica se enfoca en la innovación tecnológica y la digitalización, ofreciendo servicios como la conectividad 5G y soluciones en la nube.