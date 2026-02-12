Este jueves, 12 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Telecomunicaciones Diversificados Telefónica (TEF)se negocian a 3,64 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 228.535. Esta cifra refleja una variación del -0,05% en comparación con el día previo. Durante los últimos 10 días, la cotización de Telefónica mostró una tendencia mayormente negativa, con cuatro aumentos seguidos de seis descensos. Esto indica una volatilidad en el mercado, donde los inversores podrían estar reaccionando a factores externos que afectan la confianza en la acción. La falta de estabilidad sugiere que se requiere un análisis más profundo para entender las causas de estas fluctuaciones. La volatilidad económica de Telefónica en la última semana se sitúa en un 8.57%, mientras que su volatilidad anual es del 23.31%. Dado que el 8.57% es menor que el 23.31%, se puede concluir que el comportamiento de Telefónica ha sido mucho más estable en el último año, con menos variaciones en comparación con su volatilidad anual. Por otro lado, las acciones de Telefónica se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 3,66 euros el y un mínimo de 3,24 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Telefonica, el pago de dividendos estimado es de 0.0337%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 28.76B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -49M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Telefónica es una de las principales empresas de telecomunicaciones en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer servicios de telefonía fija y móvil, así como soluciones de internet y televisión. La compañía opera en varios países de Europa y América Latina, siendo conocida por su marca Movistar. Además, Telefónica se enfoca en la innovación tecnológica y la digitalización, ofreciendo servicios como la conectividad 5G y soluciones en la nube.