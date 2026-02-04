Este 4 de febrero de 2026, las acciones de Repsol (REP), pertenecientes al sector de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles, abren en el IBEX 35 con un precio de 16.54 euros por unidad. En esta jornada, se ha registrado un volumen de negociación de 264,070 acciones, lo que representa una variación del 0.82% en comparación con el día anterior.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mayormente a la baja, con seis descensos en comparación con solo cuatro aumentos. Esto sugiere una presión negativa en el valor de la acción, a pesar de algunos intentos de recuperación. La estabilidad en ciertos momentos indica que el mercado podría estar evaluando factores externos que afectan su rendimiento.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del Repsol durante la última semana

La volatilidad económica de Repsol en la última semana se sitúa en un 16.27%, mientras que su volatilidad anual es del 25.07%. Dado que 16.27% es menor que 25.07%, se puede concluir que el comportamiento de Repsol en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Repsol

Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 16,75 euros el y un mínimo de 15,68 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Repsol?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Repsol

Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables.

A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía ha implementado diversas iniciativas para reducir su huella de carbono y diversificar su portafolio hacia fuentes de energía más limpias. Además, cuenta con una presencia internacional significativa, operando en más de 30 países.