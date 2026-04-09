Este jueves, 9 de abril de 2026, en España, las acciones de Petróleo, Gas y Combustibles Consumibles Repsol (REP)se negocian a 22,76 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 376.305. Esta cifra refleja una variación del 0,84% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Repsol ha mostrado una tendencia mixta, con un total de 4 aumentos y 6 descensos. Esto sugiere una volatilidad en el mercado, donde los inversores han experimentado más caídas que subidas, lo que podría indicar una falta de confianza en el rendimiento a corto plazo de la empresa. La volatilidad económica de Repsol en la última semana ha sido del 56.32%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 28.33%. Esto indica que el comportamiento de la acción es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Repsol se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 24,79 euros el y un mínimo de 15,68 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Repsol, el pago de dividendos estimado es de 0.035%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 7.75B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 1.76B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Repsol es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente a la exploración, producción y comercialización de petróleo y gas, así como a la generación de energía. Su línea de negocio abarca desde la producción de combustibles fósiles hasta el desarrollo de energías renovables. A nivel general, Repsol es reconocida por su compromiso con la sostenibilidad y la innovación en el sector energético. La compañía opera en más de 30 países y cuenta con una amplia red de estaciones de servicio, lo que la convierte en un actor clave en el mercado energético global.