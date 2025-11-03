ElEuro y yuan cotiza a 8.2031 CNY este lunes, 3 de noviembre de 2025 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de -0,03% en relación con el último día.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.98%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 8.79%.

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, ya que ha experimentado un aumento constante en su valor. Este crecimiento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía.



Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en función de factores económicos globales. Un análisis más profundo es necesario para entender las implicaciones a largo plazo de este comportamiento en la cotización del yuan.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.57%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 8.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.