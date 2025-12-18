En la sesión de apertura de este jueves, 18 de diciembre de 2025, el Euro y yuan tiene una cotización de 8.2613 CNY en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,15% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente al yuan ha experimentado una disminución del -0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 12.19%.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

La variación del Euro y yuan en los últimos días

La cotización de la moneda yuan hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de una mayor confianza en la economía china.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible impacto a futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y yuan, con un 2.05% frente a una volatilidad anual del 8.09%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro y yuan (foto: Pexels).

¿Cómo ha sido la variación del Euro y yuan durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y yuan ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 8,5 CNY, mientras que su nivel más bajo ha sido 7,4 CNY, según los últimos datos registrados.