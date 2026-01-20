En la sesión de apertura de este martes, 20 de enero de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8676 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,03% en relación con el día anterior.

En la última semana, la cotización del euro frente a la libra esterlina ha experimentado un cambio del 0.15%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.8%.

La cotización del Euro y libra esterlina (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en su valor, lo que podría ser un indicativo de confianza en la economía relacionada.

Sin embargo, es importante considerar que esta tendencia puede ser temporal y sujeta a cambios en el mercado. Un análisis más profundo es necesario para entender las razones detrás de este comportamiento y su posible sostenibilidad en el futuro.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina, con un 1.37% en comparación con la volatilidad anual del 4.48%, indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.