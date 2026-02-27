ElEuro y dólar cotiza a 1.182 USD este viernes, 27 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una cambio de 0,14% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una ligera disminución del -0.11%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 2.68%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual, sin embargo, parece indicar un fortalecimiento de la moneda en el corto plazo. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.35%, es menor que la volatilidad anual del 6.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.