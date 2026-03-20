ElEuro y dólar cotiza a 1.1583 USD este viernes, 20 de marzo de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,05% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 1.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido de -0.92%. Esto indica una ligera apreciación reciente del euro en comparación con el dólar, a pesar de la tendencia a la baja en el último año. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el mercado. En contraste, la tendencia de los días pasados había sido más estable, lo que indica que el reciente cambio podría ser un indicativo de un nuevo rumbo en la economía. Este comportamiento sugiere que los inversores están más optimistas respecto a la situación económica actual. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 8.56%, es mayor que la volatilidad anual del 6.82%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.