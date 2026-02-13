En la sesión de apertura de este viernes, 13 de febrero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1861 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,08% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.29%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.85%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia a la baja en comparación con los días anteriores. En los últimos cuatro días, se ha observado una disminución constante en su valor, lo que indica un cambio en el comportamiento del mercado. Este descenso en la cotización podría estar relacionado con factores económicos internos y externos que afectan la confianza de los inversores. Es importante monitorear esta tendencia para anticipar posibles cambios en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.35%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.