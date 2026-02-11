ElEuro y dólar cotiza a 1.1922 USD este miércoles, 11 de febrero de 2026 en la sesión de apertura de mercados, valor que refleja una fluctuación de 0,29% en relación con el último día. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.86%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 4.09%. Hoy, la cotización de la moneda dólar muestra una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado actual. En contraste, si la tendencia hubiera sido a la baja, esto habría reflejado una disminución en la demanda y una posible inestabilidad económica. La tendencia actual, por lo tanto, puede ser interpretada como un signo de fortalecimiento en la economía local. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.27%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.