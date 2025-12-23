Este martes, 23 de diciembre de 2025, el Euro y dólar cotiza a 1.1783 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra demuestra una variación de 0,16%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.49%, mientras que en el último año, su variación ha sido del 3.88%.

La cotización del Euro y dólar (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido constante durante los últimos tres días, lo que sugiere un fortalecimiento en su valor.

La estabilidad en el crecimiento de la cotización indica un posible aumento en la confianza de los inversores y en la economía en general. Este comportamiento podría ser un indicativo de un cambio favorable en el mercado financiero.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.28%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.76%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.