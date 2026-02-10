En la sesión de apertura de este martes, 10 de febrero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1909 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,04% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 1.12%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 4.9%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva, continuando con el aumento que se ha observado en los últimos días. Este incremento sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables en el mercado. En contraste, la tendencia de la cotización en días anteriores había sido más estable, lo que indica un cambio significativo en la percepción del valor del dólar. Este movimiento podría reflejar expectativas optimistas sobre la economía local o influencias externas que están afectando la confianza de los inversores. En resumen, la tendencia actual sugiere un clima de optimismo en el mercado cambiario. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 4.53%, es menor que la volatilidad anual del 6.67%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.