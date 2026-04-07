En la sesión de apertura de este martes, 7 de abril de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1547 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,05% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.04%, mientras que en el último año, la variación ha sido del 1.24%. Esto refleja una tendencia relativamente estable en el corto plazo, con un ligero aumento en el valor del euro en comparación con el dólar a lo largo del año. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este crecimiento consecutivo sugiere un fortalecimiento en la demanda de la divisa, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables. La estabilidad en el mercado y la confianza de los inversores han contribuido a esta alza, lo que podría anticipar un comportamiento similar en los próximos días. Sin embargo, es importante monitorear cualquier cambio que pueda afectar esta tendencia. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.56%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.