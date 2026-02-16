En la sesión de apertura de este lunes, 16 de febrero de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1865 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,02% en relación con el día anterior. En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado una leve disminución del -0.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido positiva, con un incremento del 4.13%. Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado. Sin embargo, es importante observar si esta tendencia se mantendrá en los próximos días o si se revertirá, ya que factores económicos pueden influir en su comportamiento. En resumen, la tendencia actual refleja un fortalecimiento de la moneda dólar, pero se requiere cautela ante posibles cambios en el futuro. La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 0.90%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.66%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,2 USD, según los últimos datos registrados.