Este lunes, 10 de noviembre de 2025, el Euro y dólar cotiza a 1.1577 USD en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra expresa una variación de 0,29%.

En la última semana, la cotización del euro frente al dólar ha experimentado un cambio del 0.7%, mientras que en el último año, la variación en la cotización ha sido del 10.67%.

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy, la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores, lo que indica un aumento en su valor. Este comportamiento sugiere un mayor interés y confianza en la moneda en el mercado.

En contraste, la tendencia de la cotización había sido a la baja en días pasados, lo que generó cierta preocupación entre los inversores. Sin embargo, el cambio reciente podría reflejar una recuperación en la economía o un ajuste en la oferta y demanda.

Este cambio en la tendencia podría ser un indicativo de un fortalecimiento en la confianza del mercado hacia la moneda.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y dólar, con un 3.30%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 7.17%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1 USD, según los últimos datos registrados.