En la apertura de mercados de este viernes, 12 de diciembre de 2025, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 4,1 euros y registran un volumen de 3774034 unidades negociables, valor que refleja una modificación de del 0,24% en comparación con el día pasado.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y una caída en 3, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. Además, se mantuvo estable en 1 día, lo que indica cierta solidez en su desempeño.

La variación del Mapfre durante la última semana

La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en un 18.44%, mientras que su volatilidad anual es del 22.76%. Dado que el 18.44% es menor que el 22.76%, esto indica que el comportamiento de Mapfre ha sido mucho más estable en el último año, reflejando menos variaciones en comparación con su volatilidad anual.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,11 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.5M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Mapfre cuenta con una fuerte presencia internacional, operando en más de 40 países y con una sólida reputación en el mercado asegurador, lo que la convierte en un referente en el sector.