En la apertura de mercados de este viernes, 6 de marzo de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en el IBEX 35 se negocian a 3,72 euros y registran un volumen de 52942 unidades negociables, costo que refleja una modificación de del 0,54% en comparación con el día pasado. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mixta. Comenzó con un aumento, seguido de una caída significativa en la que se registraron más días de descenso que de incremento. Sin embargo, al final del período, se observó un ligero repunte, lo que sugiere cierta recuperación en el valor de la acción. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 34.58%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 24.96%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha estado marcada por una alta incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,69 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con una sólida reputación en el mercado, destacándose por su compromiso con la innovación y la atención al cliente.