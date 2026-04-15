La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este miércoles, 15 de abril de 2026 es de 4,23 euros y documentan un total de 69.203 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 0,43%. La cotización de Mapfre ha mostrado un comportamiento consistentemente positivo en los últimos 10 días, con un aumento continuo que refleja una tendencia favorable en el mercado. Este crecimiento sostenido sugiere una confianza creciente de los inversores en la compañía. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana se sitúa en 16.37%, mientras que su volatilidad anual es de 24.41%. Dado que 16.37% es menor que 24.41%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Esto sugiere que, a corto plazo, la empresa ha experimentado menos variaciones en su rendimiento. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,63 euros. Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.