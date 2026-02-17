Este martes, 17 de febrero de 2026, en España, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP)se negocian a 3,87 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 29.941. Esta cifra refleja una variación del 0,16% en comparación con el día de ayer. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 6 aumentos y 3 descensos, lo que sugiere un comportamiento favorable en el mercado. La estabilidad se mantuvo en un solo día, lo que indica que, a pesar de algunas caídas, la acción ha logrado recuperarse y mantener un crecimiento general. En la última semana, Mapfre ha mostrado una volatilidad del 25.82%, que es superior a la volatilidad anual del 24.52%. Esto indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones en comparación con el año anterior. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.