La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 16 de febrero de 2026 es de 3,87 euros y fijan un total de 142.252 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo exhibe una modificación de del 1,2%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con seis días de aumento y cuatro de descenso. A pesar de las caídas, la recuperación en los días de alza sugiere un interés sostenido por parte de los inversores, lo que podría indicar un potencial crecimiento en el futuro cercano. La volatilidad económica de Mapfre en la última semana ha sido del 26.59%, lo que es superior a la volatilidad anual del 24.57%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en este periodo reciente. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a corto plazo, la acción de Mapfre ha estado sujeta a fluctuaciones más significativas en comparación con su desempeño a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,77 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.