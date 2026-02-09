La cotización de las activos de la compañía de seguros Mapfre (MAP) en la apertura de mercados en España este lunes, 9 de febrero de 2026 es de 4 euros y fijan un total de 114.405 unidades negociadas. En comparación con el valor de ayer, este activo muestra una modificación de del 0,91%. Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia mayormente alcista, con un total de 6 aumentos y 4 descensos. A pesar de las caídas, la mayoría de los días se registraron incrementos, lo que sugiere un comportamiento positivo en el valor de la acción. En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 9.48%, lo que es significativamente menor que su volatilidad anual del 24.48%. Esto indica que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones que ha experimentado a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,29 euros el y un mínimo de 3,83 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%. Por otro lado, El beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos. Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros. La empresa opera en más de 45 países y cuenta con una sólida presencia en América Latina. Su línea de negocio incluye seguros de vida, salud, automóviles y hogar, entre otros. Mapfre es reconocida por su compromiso con la innovación y la sostenibilidad en el sector asegurador.