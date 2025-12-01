Este 1 de diciembre de 2025, las acciones de la compañía de seguros Mapfre (MAP) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 4,00 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 111.701 acciones. Esta cifra representa una variación del 0,30% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad y el interés continuo en el mercado de la aseguradora española.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Mapfre ha mostrado una tendencia negativa, con 5 días de descenso y solo 4 días de aumento, además de un día en el que se mantuvo estable. Esta situación sugiere una presión a la baja en el valor de la acción, lo que podría preocupar a los inversores sobre su rendimiento a corto plazo.

Fuente: narrativas-es

La variación del Mapfre durante la última semana

En la última semana, la volatilidad económica de Mapfre se ha situado en un 8.80%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 22.66%. Dado que el 8.80% es menor que el 22.66%, se puede concluir que el comportamiento de Mapfre en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año.

Cotización histórica de Mapfre

Por otro lado, las acciones de Mapfre se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 4,11 euros el y un mínimo de 2,38 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Mapfre?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Mapfre, el pago de dividendos estimado es de 0.0237%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 29.24B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 967.50M, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de Mapfre

Mapfre es una de las principales compañías de seguros en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Madrid y se dedica a ofrecer una amplia gama de productos y servicios relacionados con seguros y reaseguros, así como servicios financieros.

La empresa opera en diversos sectores, incluyendo seguros de vida, salud, automóviles y hogar. Con una fuerte presencia internacional, Mapfre está presente en más de 40 países y cuenta con millones de clientes en todo el mundo, lo que la convierte en un actor relevante en el mercado asegurador global.