En el mercado del euro frente a la libra esterlina, la última semana mostró un leve descenso de -0.06%, mientras que en el último año registró una variación positiva de 0.22%, lo que sugiere una tendencia general de ligera apreciación pese al retroceso reciente.

En la sesión de apertura de este viernes, 5 de junio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8651 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,02% en relación con el día anterior.

La cotización del #undefined (foto: Pexels).

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La cotización de la moneda libra ha mostrado una tendencia positiva en los últimos días, con un aumento constante en su valor. Este comportamiento sugiere que ha habido un aumento en la confianza de los inversores y en la demanda de la moneda en el mercado.

Este crecimiento sostenido indica un fortalecimiento de la libra, lo cual podría estar relacionado con factores económicos favorables que influyen en su valorización.

La volatilidad económica de la última semana del euro y la libra esterlina ha sido del 1.19%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 3.65%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.