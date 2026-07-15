En el mercado entre el euro y la libra esterlina, la cotización cayó -0.04% en la última semana y acumula -2.38% en el último año, reflejando una tendencia bajista moderada.

En la sesión de apertura de este miércoles, 15 de julio de 2026, el Euro y libra esterlina tiene una cotización de 0.8522 GBP en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de -0,07% en relación con el día anterior.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

Hoy, la cotización de la monedalibra presenta una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento refleja una recuperación en el interés del mercado y un repunte en la confianza de los inversionistas.

La tendencia de hoy indica un potencial crecimiento sostenido en el corto plazo, aunque es necesario monitorizar factores externos que puedan influir en esta dinámica.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 2.03%, lo que es menor que la volatilidad anual del 3.58%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.