Este miércoles, 15 de julio de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 16,84 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 7.687. Esta cifra refleja una variación del -0,41% en comparación con el día pasado.

En los últimos 10 días, Enagás S.A. mostró volatilidad con alternancia de movimientos, incluyendo un tramo de tres sesiones al alza a mitad de periodo y posteriores retrocesos; en conjunto, comportamiento lateral sin una tendencia definida.

La variación del Enagás durante la última semana

La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 4.66%, lo que es significativamente menor que la volatilidad anual del 21.79%. Esto indica que su comportamiento en el último período es mucho más estable en comparación con el año completo, reflejando una menor variación en su desempeño reciente.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,27 euros el y un mínimo de 12,91 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un porcentaje de las ganancias de la empresa que se reparte entre todos los accionistas. Esto suele demostrar mayor solidez financiera para atraer nuevos inversionistas. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado,

El beneficio bruto de la empresa asciende a 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida tras restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos y antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, después de restar todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica que la empresa ha incurrido en pérdidas y se encuentra en una situación financiera desafiante.

La historia de Enagás

Enagás es una compañía española del Ibex 35 con sede en Madrid. Es el Gestor Técnico del Sistema Gasista y se dedica al transporte, regasificación y almacenamiento de gas natural mediante una amplia red de gasoductos y plantas de GNL en España. No produce gas ni energía; su “producto” son infraestructuras y servicios de operación y logística gasista.

Su línea de negocio se centra en la gestión de redes y terminales de GNL y en el desarrollo de proyectos de gases renovables e hidrógeno (como el corredor H2Med). Datos de interés: fundada en 1972, desempeña un papel clave en la seguridad de suministro, cuenta con participaciones internacionales y contribuye a la transición energética en la península ibérica.