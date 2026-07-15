En la sesión de apertura de este miércoles, 15 de julio de 2026, el Euro y dólar tiene una cotización de 1.1427 USD en el mercado de divisas en España. Esta cifra refleja una variación de 0,06% en relación con el día anterior.

En el mercado EUR/USD, la cotización cayó -0.03% en la última semana y -1.87% en el último año, indicando una tendencia bajista.

La cotización del Euro y rublo ruso (foto: Pexels).

La variación del Euro y dólar en los últimos días

Hoy la cotización de la moneda dólar ha mostrado una tendencia positiva en comparación con los días anteriores. Este aumento en el valor sugiere un fortalecimiento en la confianza del mercado con respecto a la moneda.

La tendencia sugiere que los inversionistas están de nuevo dispuestos a apostar por la estabilidad y crecimiento de la economía, lo cual podría tener implicaciones favorables en el corto plazo.

La volatilidad económica en la última semana del Euro y el dólar fue del 2.75%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 5.47%.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y dólar durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 1,2 USD, mientras que su nivel más bajo ha sido 1,1 USD, según los últimos datos registrados.