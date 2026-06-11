La cotización entre euro y libra esterlina registró una leve caída semanal de -0.09% y un descenso anual de -0.29%, indicando una tendencia bajista moderada.

Este jueves, 11 de junio de 2026, elEuro y libra esterlina cotiza a 0.8628 GBP en la sesión de apertura del mercado de divisas. En relación con el último día, esta cifra muestra una variación de -0,01%.

La variación del Euro y libra esterlina en los últimos días

La tendencia de la cotización de la libra hoy muestra un aumento en comparación con los días anteriores, lo que indica una trayectoria positiva en su valor. Este cambio puede estar impulsado por factores económicos favorables que han influido en la confianza de los inversores.

Sin embargo, es importante observar que la estabilidad en el mercado puede también influir en la fluctuación de la cotización. Analizando esta tendencia, se puede inferir que la libra se beneficia de un ambiente económico que genera expectativas optimistas.

La volatilidad económica de la última semana del Euro y la libra esterlina ha sido del 1.84%, lo que es notablemente menor que la volatilidad anual del 3.62%, indicando que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

¿Cómo ha sido la variación del Euro y libra esterlina durante el último año?

En los últimos doce meses, el euro y libra esterlina ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 0,9 GBP, mientras que su nivel más bajo ha sido 0,9 GBP, según los últimos datos registrados.