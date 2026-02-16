Este 16 de febrero de 2026, las acciones de Servicios Eléctricos Iberdrola (IBE) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 19.90 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 279,563 acciones. Esta cifra representa una variación del -0.82% en comparación con el día anterior, lo que refleja un leve descenso en el valor de la compañía en el mercado español. Durante los últimos 10 días, la cotización de Iberdrola S.A. mostró una tendencia mayormente positiva, con un total de 8 aumentos y solo 1 descenso, lo que indica un desempeño sólido en el mercado. La estabilidad en la cotización sugiere confianza por parte de los inversores, a pesar de la ligera caída. La volatilidad económica de Iberdrola en la última semana se sitúa en un 14.37%, lo que es inferior a su volatilidad anual del 15.93%. Esto indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad reciente es menor que la media anual, sugiriendo menos variaciones en su rendimiento en comparación con el periodo anterior. Por otro lado, las acciones de Iberdrola se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 20,06 euros el y un mínimo de 18,25 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Iberdrola S.A., el pago de dividendos estimado es de 0.024%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 23.88B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Tras deducir todos sus gastos, la ganancia final se sitúa en 5.61B, que corresponde al fondo de inversión disponible. Iberdrola es una de las principales compañías energéticas en España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica principalmente a la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica, así como a la producción de energía renovable, especialmente eólica. La empresa ha destacado por su compromiso con la sostenibilidad y la transición energética, siendo un líder en la producción de energía limpia. Iberdrola opera en varios países y cuenta con una amplia base de clientes, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético a nivel global.