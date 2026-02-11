Este miércoles, 11 de febrero de 2026, en España, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG)se negocian a 14,5 euros por unidad en el IBEX 35 y alcanzan un volumen de negociación de 19.037. Esta cifra refleja una variación del 0,73% en comparación con el día pasado. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con un total de 8 aumentos y solo 1 descenso. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, aunque la estabilidad en la cotización también indica momentos de consolidación. La reciente subida podría reflejar una confianza renovada en la empresa. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 11.56%, mientras que su volatilidad anual es del 16.59%. Dado que el 11.56% es menor que el 16.59%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,5 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura energética en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de gases renovables y la reducción de emisiones de carbono.