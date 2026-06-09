Este 9 de junio de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) abren en el mercado español con un precio de 17.36 euros por unidad en el IBEX 35, alcanzando un volumen de negociación de 36,345 acciones. Esta cifra representa una ligera variación del 0.35% en comparación con el cierre del día anterior.

En los últimos 10 días, Enagás S.A mostró alternancia: dos caídas seguidas al inicio, doble rebote a mitad y cierre mixto, con equilibrio entre subidas y bajadas y sin tendencia clara.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels). KAROLINA GRABOWSKA KABOOMPICS

La variación del Enagás durante la última semana

En la última semana, Enagás ha registrado una volatilidad del 14.09%, lo cual es menor que la volatilidad anual del 21.88%. Esto indica que su comportamiento en el último período ha sido mucho más estable en comparación con las variaciones del último año. La diferencia sugiere que, aunque existe cierta fluctuación, el desempeño reciente es menos inestable que el promedio de largo plazo.

Cotización histórica de Enagás S.A

Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 17,37 euros el y un mínimo de 13,36 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de Enagás?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios vendidos. Sin embargo, después de deducir todos los gastos operativos generales, la ganancia final se sitúa en -299.31M, lo que indica una pérdida neta al finalizar el periodo contable.

La historia de Enagás

Enagás es el gestor técnico del sistema gasista en España y el principal transportista de gas natural; tiene su sede en Madrid. Se dedica al diseño, operación y mantenimiento de gasoductos, plantas de GNL y almacenamientos y no produce gas: su “producto” son servicios de transporte, regasificación y almacenamiento.

Su línea de negocio se centra en infraestructuras energéticas y en el desarrollo de gases renovables como biometano e hidrógeno. Datos de interés: fundada en 1972, cotiza en el Ibex 35 y está certificada como operador independiente, con participaciones en proyectos internacionales.