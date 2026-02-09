Este 9 de febrero de 2026, las acciones de Servicios de Gas Enagás (ENG) han abierto en el IBEX 35 con un precio de 14.44 euros por unidad, registrando un volumen de negociación de 32,162 acciones. Esta cifra representa una leve variación del 0.17% en comparación con el día anterior, lo que refleja la estabilidad del valor de la compañía en el mercado español. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado un comportamiento consistentemente positivo, con un aumento continuo, lo que sugiere una tendencia favorable en el mercado y un posible incremento en la confianza de los inversores. La volatilidad económica de Enagás en la última semana se sitúa en un 9.34%, mientras que su volatilidad anual ha sido del 16.75%. Dado que el 9.34% es menor que el 16.75%, se puede concluir que el comportamiento de Enagás en la última semana ha sido mucho más estable en comparación con su volatilidad a lo largo del último año. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,44 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura energética en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de gases renovables y la reducción de emisiones de carbono.