La cotización de las activos de Servicios de Gas Enagás (ENG) en la apertura de mercados en España este jueves, 12 de febrero de 2026 es de 14,74 euros y documentan un total de 54.720 unidades negociadas. En comparación con el costo de ayer, este activo manifiesta una modificación de del -0,74%. En los últimos 10 días, la cotización de Enagás S.A ha mostrado una tendencia mayormente positiva, con cinco aumentos y solo dos descensos. Esto sugiere un interés creciente por parte de los inversores, aunque la estabilidad en tres días indica que el valor se ha mantenido en ciertos niveles. En general, el comportamiento de la acción refleja un optimismo moderado en el mercado. La volatilidad económica de Enagás en la última semana ha sido del 20.23%, lo que es significativamente mayor que la volatilidad anual del 16.83%. Esto indica que su comportamiento es inestable y ha experimentado muchas variaciones en el corto plazo. La diferencia entre ambas cifras sugiere que, a pesar de un año relativamente estable, la última semana ha traído consigo una mayor incertidumbre en el mercado. Por otro lado, las acciones de Enagás se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 14,84 euros el y un mínimo de 13,36 euros. Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Enagás S.A, el pago de dividendos estimado es de 0.0437%. Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 846.18M, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Sin embargo, su ganancia final es de -299.31M, que se obtiene después de deducir todos sus gastos. Enagás es una empresa española que cotiza en el Ibex 35 y tiene su sede en Madrid. Se dedica principalmente al transporte y almacenamiento de gas natural, así como a la gestión de infraestructuras gasistas. Su línea de negocio incluye la operación de gasoductos y plantas de regasificación, lo que la convierte en un actor clave en el sector energético español. Además de su actividad en España, Enagás también tiene presencia internacional, participando en proyectos de infraestructura energética en varios países. La empresa se compromete con la sostenibilidad y la transición energética, invirtiendo en tecnologías que promueven el uso de gases renovables y la reducción de emisiones de carbono.