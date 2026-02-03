Este 3 de febrero de 2026, las acciones del banco BBVA se han abierto en el mercado español a un precio de 22.29 euros por unidad en el IBEX 35, registrando un volumen de negociación de 853,977 acciones. Esta cifra representa una variación del 1.73% en comparación con el día anterior, lo que refleja el dinamismo del mercado en este inicio de jornada.

Durante los últimos 10 días, la cotización de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA mostró una tendencia mayormente positiva, con un aumento en 6 ocasiones y solo 2 descensos. Esto sugiere un comportamiento favorable en el mercado, aunque la estabilidad en 2 días indica que también hubo momentos de consolidación. En general, la acción parece estar en una trayectoria ascendente.

La cotización de las acciones más destacadas en el IBEX (foto: Pexels).

La variación del BBVA durante la última semana

La volatilidad económica de BBVA en la última semana se sitúa en 27.60%, lo que es menor que la volatilidad anual de 29.43%. Esto indica que el comportamiento de BBVA en el último periodo ha sido mucho más estable en comparación con el año anterior, sugiriendo una reducción en las variaciones y una mayor consistencia en su desempeño financiero.

Cotización histórica de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA

Por otro lado, las acciones de BBVA se han llegado a cotizar durante el último año a un precio máximo de 22,29 euros el y un mínimo de 19,87 euros.

¿Cuánto rinden los dividendos de BBVA?

Los dividendos son un tanto de los beneficios obtenidos por la empresa que se distribuye entre todos los poseedores de acciones. Esto usualmente evidencia mayor estabilidad económica para atraer a nuevos inversores. En el caso de Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, el pago de dividendos estimado es de 0.0261%.

Por otro lado, el beneficio bruto de la empresa es de 33.63B, lo que representa la ganancia obtenida después de restar los costos directos asociados a la producción o adquisición de los bienes o servicios que se venden, pero antes de deducir los gastos operativos generales. Por otro lado, su ganancia final es de 10.05B, que se obtiene un fondo de inversión después de deducir todos sus gastos.

La historia de BBVA

BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, es una de las principales entidades financieras de España y forma parte del índice Ibex 35. Su sede se encuentra en Bilbao y se dedica a ofrecer servicios bancarios y financieros, incluyendo banca personal, empresarial y de inversión.

La línea de negocio de BBVA abarca desde la gestión de cuentas y préstamos hasta servicios de asesoría financiera y seguros. A nivel general, BBVA tiene una fuerte presencia internacional, operando en varios países de América Latina y Estados Unidos, lo que le permite diversificar su oferta y adaptarse a diferentes mercados.